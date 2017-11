Zeugenaufruf in Nürnberg: Männer schlagen auf 35-Jährigen ein - Auch Tritte gegen den Kopf

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 01.00 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Nürnberg. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 35-Jähriger in der Lorenzer Straße von zwei bislang unbekannten Tätern brutal zusammengeschlagen. Nachdem das Opfer zu Boden gegangen war, traten die Täter Zeugenaussagen zufolge weiter gegen den Kopf.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Streit und die nachfolgende Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonst Hinweise dazu geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.