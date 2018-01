Zeugen gesucht: Mann verfolgt und belästigt junge Frau in Nürnberg

Zeugen gesucht



Eine junge Frau lief am Sonntagabend, gegen 20.00 Uhr, die Rieterstraße in Nürnberg entlang, als sie auf Höhe der Einmündung zur Rilkenstraße an einer mehrköpfigen Gruppe vorbeiging. Wie die Polizei Mittelfranken mitteilt, folgte ihr ein Mann aus der Gruppe und berührte sie unsittlich von hinten.Daraufhin verständigte sie die Polizei. Diese konnte jedoch kurz darauf im Bereich um den Tatort keinen verdächtigen Mann feststellen.Bei der Gruppe, in der sich der Täter aufgehalten hatte, soll es sich um fünf bis sechs junge Männer und eine Frau gehandelt haben, die wie folgt beschrieben werden können:Beschreibung der Männer: etwa 25 Jahre alt, 175 cm groß, normale Figur,kurze dunkle Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung.Ein Mann soll eine kräftige Figur haben und eine hüftlangen weißen Jacke mit farblichenApplikationen getragen haben.Beschreibung der Frau: etwa 25 Jahre alt, 170 cm groß, blonde schulterlangeHaareDie Kriminalpolizei Nürnberg bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf die Identität der beschriebenen Menschen geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.