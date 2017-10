Zeugen-Aufruf: Unbekannte überfallen Geschäft und erbeuten Tausende Euro

Zwei Männer haben am Freitagabend einen Lebensmittelladen in Nürnberg überfallen. Sie betraten gegen 19.30 das Geschäft in der Pillenreuther Straße und bedrohten den Besitzer mit einer Schusswaffe. Obwohl der Inhaber des Ladens den beiden Vermummten Bargeld aushändigte, besprühten sie den Mann mit Pfefferspray, so die Polizei.Das Duo flüchtete mit mehreren Tausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten sie als Fluchtwagen einen dunklen Geländewagen mit Nürnberger Kennzeichen.Die beiden unbekannten Täter waren etwa 40 Jahre als, mit circa 1,60 Meter relativ klein und von kräftiger Statur. Beide waren komplett schwarz gekleidet, auch ihre Mützen und Handschuhe waren schwarz.Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.