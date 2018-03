Yoga und Craft Beer: Ungewöhnliche Kombi bei Designmarkt in Nürnberg

ak



Yoga und Craft Beer - eine ungewöhnliche Kombination? Im ersten Moment vielleicht schon, doch auf den zweiten Blick passt das eigentlich sogar ziemlich gut zusammen. Findet zumindest Felix von Endt, Inhaber der Nürnberger Brauerei "Orca Brau", die am kommenden Wochenende (3. und 4. März 2018) zwei Veranstaltungen sponsort, bei denen Craft Beer und Yoga direkt aufeinander treffen. "Grundsätzlich geht es bei Craft Beer ja auch um das bewusste und konzentriert langsame sowie genussvolle Trinken. Ich denke, da passt Yoga hervorragend dazu, um gemeinsam eine Symbiose eingehen zu können."Davon überzeugen können sich die Besucher am Wochenende auf dem " SCHWARZMARKT #4 " im PARKS Nürnberg am Berliner Platz. Unter dem Motto Kunst - Kulinarik - Klamotte kommen auf dem Designmarkt am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr einmal mehr drei Elemente der Modern Art Szene zusammen. Daraus entsteht ein vielseitiges Angebot von Ausstellern, Künstlern und Food-Spezialisten, begleitet von einem Rahmenprogramm. Der Eintritt zum Schwarzmarkt kostet 4 Euro pro Tag. Wer an beiden Tagen kommt, kann ein Kombiticket für 5 Euro kaufen.Ein Baustein dabei ist das Craft Beer Yoga mit zwei Terminen am Samstag, 3. März, 18 bis 19 Uhr und am Sonntag, 4. März, von 13 bis 14 Uhr. Yogalehrerin Kerstin Anja Gnodtke übernimmt die Yoga-Stunden, Orca Brau aus Nürnberg liefert das Bier, das natürlich traditionell und regional hergestellt wurde. Pro Yogastunde gibt es für die Teilnehmer zwei Flaschen Craft Beer.Die Teilnahme an einer der beiden Stunden ist für die Besucher des Schwarzmarktes gratis, anmelden sollten sich Interessierte aber vorab per E-Mail an info@agenturzeitvertreib.com , denn die Plätze sind begrenzt.