Yoga und Craft Beer in Nürnberg: Jetzt gibt es weitere Termine

Craft Beer und Yoga - eine perfekte Kombi? Jedenfalls eine, die für Aufsehen gesorgt hat. Beim "Bier-Yoga" in Nürnberg gingen Gerstensaft und Meditation am ersten Märzwochenende eine erfrischende und schweißtreibende Symbiose ein.



Craft Beer Yoga - Kurs in Nürnberg mit vier Terminen

Die ungewöhnliche Yoga-Stunde kam gut an - so gut, dass jetzt gleich vier weitere Termine angeboten werden. Und zwar direkt in der OrcaBrau, Steinacher Kreuz 24 in 90427 Nürnberg. Hier können die Teilnehmer in der Brauerei-Atmosphäre bei lockeren Yoga-Moves ihr Craft Beer genießen. Der Kurs richtet sich an Yoga-Anfänger oder Menschen mit leichter Yoga-Vorerfahrung, an Menschen, die gerne mal ein Craft Beer genießen oder sich einfach mal wieder bewegen möchten.

Der Kurs findet an vier aufeinanderfolgenden Freitagen, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Die genauen Termine sind der 13.04., 20.04., 27.04. sowie der 04.05.2018. Die Teilnahmegebühr für den Kurs beträgt 64 Euro (beinhaltet die Teilnahme an den vier Sitzungen inklusive je einem Craft Beer pro Termin). Anmelden können sich Interessierte via Mail an info@lebenslauf-personaltraining.de



Weitere Infos gibt es unter www.lebenslauf-personaltraining.de und www.orcabrau.de