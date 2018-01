Wolfsburg verleiht Marvin Stefaniak an den 1. FC Nürnberg

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg leiht Marvin Stefaniak von Bundesligist VfL Wolfsburg aus. Der 22-Jährige war vor der laufenden Saison von Dynamo Dresden zu den Niedersachsen gewechselt, wurde in Wolfsburg jedoch durch eine Fußverletzung zurückgeworfen. Stefaniak bestritt daher bislang kein Pflichtspiel für den VfL.



Nun will er mit dem Club um den Aufstieg mitspielen. "Wir haben uns sehr um ihn bemüht und freuen uns, dass er sich nun für uns entschieden hat", sagte FCN-Sportvorstand Andreas Bornemann laut Mitteilung vom Freitag. Der Offensivspieler reiste gleich in das Trainingslager nach Valencia, in dem am Nachmittag das erste Training mit den Kollegen anstand.



"Mit Marvin holen wir einen der prägendsten Spieler der letzten Zweitligasaison. Er kann auf der Außenbahn und auch im Zentrum spielen. Seine Standards sind eine Waffe", sagte Trainer Michael Köllner. "Umso mehr freuen wir uns, dass er sich entschieden hat, in der Rückrunde das Club-Trikot zu tragen."