Nürnberg: Feuerwehr rettet schwer verletzten Mann aus brennendem Wohnhaus

Am Donnerstagnachmittag ist es in der Bismarckstraße in Nürnberg zu einem Brand in der Küche eines Wohngebäudes gekommen.Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Donnerstag, dem 11.01.2018, in einem Wohnhaus in der Bismarckstraße 26 gegen 14:21 Uhr zu dem Brand gekommen. Durch die offen stehende Wohnungstüre der Brandwohnung kam es zu einer Verrauchung des gesamten Treppenraumes.Ein Trupp der Feuerwehr rettete einen Mann aus der brennenden Wohnung im Erdgeschoss. Der Mann wurde mit schweren Brandverletzungen sofort von Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und schwer verletzt in das Klinikum Nürnberg transportiert. Das Feuer in der Küche wurde mit einem Strahlrohr schnell gelöscht. Die Decke in der Küche wurde geöffnet um alle Brandnester abzulöschen. Die Wohnung bleibt vorerst unbewohnbar.Aus der Wohnung im 4. Obergeschoss verließ vor Eintreffen der Feuerwehr eine Frau mit ihrem Kind das Haus. Da die beiden Personen durch den giftigen Rauch gelaufen sind wurde das Kind und die Mutter vorsorglich zur Untersuchung in eine Kinderklinik transportiert. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt.Durch die Rauchausbreitung im gesamten Haus lösten viele Wohnungsrauchmelder einen Alarm aus. Insgesamt zehn Wohnungen wurden geöffnet und kontrolliert. Die Rauchmelder wurden von der Feuerwehr zurückgesetzt.Zur Schadenshöhe und Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.Durch die Fahrzeugaufstellung von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf dem Nordring in Höhe Welserstraße/Bismarckstraße kam es in der Erstphase des Einsatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.