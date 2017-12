Wintereinbruch sorgt für Verkehrschaos in Franken - zwei Tote, dutzende Verletzte

Zahlreiche Unfälle in Oberfranken



Die teils kräftigen Schneefälle haben am Sonntag in ganz Franken zu einem Verkehrschaos geführt. Laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken hat es allein in Mittelfranken Einsätze in dreistelliger Zahl gegeben. Auch in Oberfranken gab es zahlreiche Unfälle mit Verletzten. Die Lage ist im Moment noch unübersichtlich.Bei einem besonders schweren Unfall im Nürnberger Stadtsüden starb ein Mensch. Nach vorliegenden Erkenntnissen der Nürnberger Verkehrspolizei fuhr gegen 17 Uhr ein Renault die Münchener Straße in Richtung Frankenstraße.Aus noch ungeklärter Ursache schleuderte das Fahrzeug auf Höhe des Silbersees nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit einem entgegen kommenden Seat Leon.Der Seat prallte gegen die Beifahrerseite des Renaults. Der Beifahrer (23) erlitt tödliche Verletzungen. Der Fahrer (22) sowie der Seatlenker (36) erlitten Verletzungen, die einer Behandlung im Krankenhaus bedurften.Ein Todesopfer und einen Leichtverletzten forderte am späten Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B289 bei Kulmbach. Eine Fahranfängerin war mit ihrem Auto auf der schneeglatten Straße in den Gegenverkehr geprallt. Auch im übrigen Oberfranken sorgte der Wintereinbruch für zahlreiche Verkehrsunfälle.Gegen 16 Uhr war die 18-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Kulmbach laut Polizei mit ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße von Stadtsteinach in Richtung Kulmbach unterwegs. Zwischen Kauerndorf und Kauernburg geriet ihr Wagen bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern und krachte auf der Gegenfahrbahn mit der Fahrerseite in die Front eines Audi A4.Durch die Wucht des Anstoßes wurde die junge Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die 18-Jährige musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden, während sie von einem Notarztteam reanimiert wurde. Allerdings erlag die Fahrerin kurze Zeit später in einem Krankenhaus ihren schwersten Verletzungen.Der 26 Jahre alte Audi-Fahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Kulmbach, erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.Der Wintereinbruch am Sonntag mit starken Schneefällen sorgte in ganz Oberfranken für Verkehrsunfälle und Behinderungen auf den Straßen. Neben dem tödlichen Verkehrsunfall bei Kulmbach ereigneten sich alleine in den Nachmittagsstunden über 120 Verkehrsunfälle bei denen mindestens 30 Personen Verletzungen erlitten. Fünf von ihnen wurden schwer verletzt. Nach einer groben Schätzung entstand bei den Verkehrsunfällen ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro.Die Oberfränkische Polizei appelliert an alle Autofahrer: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen an und fahren Sie besonders vorausschauend. Reisenden wird empfohlen entsprechende Zeitreserven einzuplanen.