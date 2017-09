Weitere Rücktrittsforderung an Seehofer von CSU-Basis in Franken

Lange Vorstandssitzung







Nach dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl regt sich an der Parteibasis Unmut über den Vorsitzenden Horst Seehofer. Der Chef des CSU-Kreisverbands Nürnberg West, Jochen Kohler, forderte Seehofers Rücktritt. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Kohler: "Auch wenn Herr Seehofer selber gesagt hat, dass er "keine Sekunde" an einen Rücktritt denke, wir tun dies! Für einen personellen Neuanfang!"Zuvor hatte auch der mittelfränkische CSU-Ortsverband Großhabersdorf einen Rücktritt gefordert. "Horst Seehofer hat als Parteivorsitzender das historisch katastrophale Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl persönlich zu verantworten", erklärten die Ortsvorstände am Montag. Die CSU war bei der Wahl am Sonntag in Bayern auf 38,8 Prozent gestürzt - ein Minus von mehr als zehn Prozentpunkten im Vergleich zur Bundestagswahl 2013.Es herrscht offensichtlich Gesprächsbedarf in der CSU. Fast zwei Stunden länger als geplant dauert nach dem Katastrophenergebnis bei der Bundestagswahl die Vorstandssitzung. "39 Prozent vertragen sich nicht mit der DNA der CSU", sagt der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber schon vorher.Als Parteichef Horst Seehofer dann vor die Kameras tritt, gibt er sich dennoch kämpferisch. "Wir sagen den Wählerinnen und Wählern: Wir haben verstanden", versichert er. Für diesen Tag ist klar: Seehofer bleibt als Parteichef im Amt, er hat nun einen klaren Auftrag: Er soll bei Koalitionsgesprächen maximale CSU-Positionen durchdrücken. Ist es seine letzte Bewährungsprobe, wie ein CSU-Vorstandsmitglied sagt?"Ich fühle mich jetzt nicht als Dead Man Walking", sagt Seehofer auf eine Nachfrage. "Ich fühle mich eigentlich pudelwohl, sauwohl, möchte ich fast sagen. Das kommt bei mir immer so: Wenn's etwas spannender wird, steigert sich meine Befindlichkeit noch zum Positiven."Fakt ist: Seehofer hat das schlechteste Bundestagswahlergebnis der CSU seit 1949 als Parteivorsitzender zu verantworten - und eines der schlechtesten Resultate in der CSU-Geschichte überhaupt. Auch für ihn persönlich ist das ein Tiefpunkt: Hatte er es 2013 noch geschafft, die absolute Mehrheit für die CSU in Bayern zurückzuerobern und bei der Bundestagswahl wieder auf fast 50 Prozent zu kommen, steht er nun vor einem Scherbenhaufen. Und bei der Landtagswahl in einem Jahr droht der nächste Tiefschlag: der erneute der Verlust der absoluten Mehrheit, wie 2008 schon einmal. Damals mussten Ministerpräsident Günther Beckstein und Parteichef Erwin Huber ihre Posten räumen.Und wie hatte Seehofer noch vor einigen Monaten intern gesagt? Wenn die Bundestagswahl schiefgehe, könne man ihn "köpfen". Nach der Wahl drückt er es nun freilich etwas vorsichtiger aus: Er bekräftigt, als Parteichef und Ministerpräsident über 2018 hinaus weitermachen zu wollen, und fügt hinzu: "Wenn jemand das anders will, dann soll er es sagen." In der CSU-Vorstandssitzung meldet sich daraufhin: niemand.Die Revolte fällt also erst einmal aus. "Ich würde uns dringend davor warnen, über einen personellen Neuanfang auch nur nachzudenken", sagt CSU-Vize Barbara Stamm, der früher durchaus ein enges Verhältnis zu Markus Söder nachgesagt wurde, Seehofers Möchte-Gern-Nachfolger. Und auch andere CSU-Spitzenpolitiker schließen erst einmal demonstrativ die Reihen. Selbst ein Seehofer-Kritiker sagt zähneknirschend: "Unter der Oberfläche gärt es - aber einen offenen Krieg sucht jetzt niemand." Stattdessen melden sich in der Sitzung Kritiker von CDU-Chefin Angela Merkel zu Wort: Die Kanzlerin spalte das Land.Zwei Faktoren schützen Seehofer: Die CSU braucht ihn trotz allem in den anstehenden - schwierigen - Koalitionsgesprächen in Berlin. Und: Bis zur Landtagswahl sind es nur noch zwölf Monate. Der Stoiber-Sturz 2007, der ins Wahldebakel 2008 mündete, steckt der Partei noch in den Knochen. Das ist eine Art Versicherung für ihn - doch für wie lange?Inhaltlich fordert die CSU einen neuen, konservativeren Kurs der Union. Seehofer betont zudem, die CSU müsse jetzt den "Bayernplan" durchsetzen. Darin steht auch die Obergrenze für neue Flüchtlinge, die die Kanzlerin ablehnt. Als Bedingung will Seehofer diese indes nicht mehr formulieren. Er sagt nur: "Wir werden darauf bestehen." In Sondierungsgespräche mit möglichen Partnern will die CSU jedenfalls erst eintreten, wenn der künftige Kurs der Union insgesamt klar ist. Tatsächlich geht es für die CSU und für Seehofer persönlich jetzt ums Ganze. Jetzt zählt nur noch die Landtagswahl. Das werden die CDU und die Kanzlerin und mögliche Koalitionspartner zu spüren bekommen.Seehofer selbst sagt zwar, die CSU werde damit "verantwortungsvoll" umgehen, betont aber doch: Eine Regierungsbildung sei ohne die CSU nicht möglich. Das war in den vergangenen vier Jahren anders. Und Seehofer stellt klar: Er erwarte, auch angesichts der Landtagswahl in einem Jahr, "dass die bayerische Interessen in Berlin rücksichtsvoll behandelt werden".Seehofer muss liefern - und das schnell. Nächste Hürde für ihn, so sagen mehrere Vorstandsmitglieder, ist spätestens der CSU-Parteitag Mitte November. Bis dahin müsse er mit veritablen Ergebnissen aus Berlin zurückkommen, sonst könnte es doch noch "eng" werden. Denn dort sitzen nicht nur Funktionäre, sondern auch die "echte" Basis.Auffällig: Söder stellt an diesem Montag nicht die Machtfrage, betont aber gleich doppelt, dass man in diese Basis "hineinhorchen" müsse. Man könne "ganz logischerweise nicht zur Tagesordnung übergehen". Voraussichtlich am Mittwoch will die CSU-Landtagsfraktion über das Wahlergebnis beraten - und dort gibt es eine ganze Reihe von Seehofer-Kritikern. Günther Beckstein erinnert sich: "Am Montagfrüh war's bei mir noch alles heile Welt damals."