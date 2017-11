Warnung vor Telefonbetrug in Franken: So verhalten Sie sich richtig

Um künftig nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden, gibt die Polizei Mittelfranken deshalb folgende Verhaltenstipps:



In den vergangenen Tagen hat die mittelfränkische Polizei ein erhöhtes Auftreten falscher Polizeibeamter mittels Telefon registriert. Die Gauner haben dazu unter anderem auch real existierende Telefonnummern von Polizeidienststellen verwendet."Call-ID-Spoofing" nennt sich die Methode, bei der Anrufe unter einer für den Angerufenen vorgetäuschten Nummer geführt werden können. Dabei wird bei einer Rufnummernanzeige des angerufenen Telefons anstatt der Originalrufnummer des Anrufers eine in der Regel frei wählbare Identifikationsinformation angezeigt. Hierdurch wird es möglich, die wahre Identität des Anrufers beim Angerufenen zu verschleiern. Meist wurde hier die Nummer des Polizeinotrufs 110 verwendet.Allein zwischen dem 25.11. und 27.11.2017 wurden der Kripo Nürnberg mehr als 40 Fälle mit dieser Vorgehensweise gemeldet. Glücklichweise blieb es dabei nur bei versuchten Betrügen. Zu einer geforderten Geldübergabe kam es nicht, wie die Polizei mitteilt. Aufpassen sollten Sie aber auch in den anderen Teilen Frankens - in Ober- und Unterfranken könnten die Gauner ebenfalls anrufen.1. Achten Sie bei dem Gespräch auf die Nummer, die am Telefon angezeigt wird und notieren Siediese.2. Seien Sie sehr misstrauisch gegenüber dem Anrufer.3. Sollten Sie von der Richtigkeit des Anrufes überzeugt sein,fragen Sie nach der genauen Amtsbezeichnung, den Namen und der Dienststelle des Anrufers.Echte Polizei- oder Kriminalbeamte werden dieser Bitte gerne nachkommen.4. Kündigen Sie einen Rückruf an.5. Suchen Sie sich dazu die Telefonnummer der vom Anruferangegeben Polizeidienststelle selbst heraus.6. Lassen Sie sich gegebenenfalls über die Vermittlung der Polizei (in Nürnberg ist dies die0911/2112-0) mit dem mutmaßlichen Anrufer verbinden.7. Sollten Sie trotz des sicheren Auftretens des Anrufers Zweifelan der Identität seiner Person haben, beenden Sie das Gespräch.8. Verständigen Sie danach umgehend Ihre zuständige Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf110.9. Geben Sie keinesfalls Geld oder Wertgegenstände heraus.Sollten Sie trotz aller Vorsicht bereits Opfer dieser Masche geworden sein, scheuen Sie sich nicht, Anzeige zu erstatten. Wenn möglich, löschen Sie aus Ihrem Telefon nicht das Anruferprotokoll.