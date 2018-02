Waghalsige Flucht im Drogenrausch: Verfolgungsjagd durch Mittelfranken

Am Mittwoch gegen 23.00 Uhr sollte der Fahrer eines Audi A6 Quattro in Schwabach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zunächst kam der Fahrer der Aufforderung zum Anhalten nach. Nachdem die beiden Beamten aus ihrem Streifenwagen ausgestiegen waren, gab er jedoch unvermittelt Gas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon.



Mehrere Streifenfahrzeuge nahmen die Verfolgung des Flüchtigen auf, der mit bis zu

150 Stundenkilometern von Schwabach über Penzendorf, Neuses, bis nach Großschwarzenlohe raste. Hierbei fuhr er unter anderem über Rotlicht zeigende Kreuzungen und überholte waghalsig andere Verkehrsteilnehmer.



Weitere Drogen und Munition gefunden



In Großschwarzenlohe hatte die Flucht schließlich ein Ende. Der Fahrer, ein 50jähriger aus dem Landkreis Roth, konnte angehalten und festgenommen werden. Wie sich herausstellte, ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen. Weiterhin wurden in seinem Fahrzeug und seiner Wohnung weitere Drogen sowie Munition und andere verbotene Gegenstände aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft wurde bereits noch in der Nacht kontaktiert und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Verletzt wurde bei der waghalsigen Fahrt glücklicherweise niemand. Sollten andere Verkehrsteilnehmer durch die Flucht gefährdet worden sein, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schwabach unter Telefon 09122/927-0 in Verbindung zu setzen.