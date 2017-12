Lebensgefährlich verletzt : Unbekannter prügelt auf offener Straße auf Frau in Nürnberg ein

Am Mittwochnachmittag kam es laut Polizei in der Michael-Ende-Straße in Nürnberg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Eine 73-jährige Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt.Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen und Angaben mehrerer Zeugen schlug ein bisher unbekannter Mann auf die Passantin massiv ein. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.Umherstehende Passanten griffen couragiert ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.Die 73-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gefahren.Über die Hintergründe der Tat sowie der Identität des Tatverdächtigen ist bisher nichts Näheres bekannt.