Verkehrskontrolle in Schwabach: Mann zeigt "Attest" vor, dass er bekifft Auto fahren darf

Am Autohof in Kammerstein wurde am Donnerstagmorgen laut Polizeibericht ein rumänischer Pkw durch eine Streife der Polizeiinspektion Schwabach kontrolliert.



Hierbei fielen den Beamten bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer zur Tatzeit unter dem Einfluss von Cannabis stand.



Der Mann verstand das "Problem" nicht. Hatte ihm doch ein rumänischer Arzt angeblich mitgeteilt, dass er mit THC im Blut in Deutschland ein Fahrzeug führen dürfe. Auch ein diesbezügliches rumänisches Attest ersparte ihm jedoch nicht die erforderliche Blutentnahme im Krankenhaus.



Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet. Den Fahrer erwartet ein empfindliches Bußgeld.



Ob dafür der rumänische Arzt aufgrund seiner Falschauskunft aufkommt, bleibt abzuwarten.