Unterstützung für Seehofer aus Nürnberg - CSU-Abgeordneter erwägt Austritt

Der CSU-Landtagsabgeordnete Hermann Imhof erwägt im Fall weiterer Personaldebatten um Horst Seehofer einen Parteiaustritt. In einem Interview mit der "Nürnberger Zeitung" (Samstag) fordert der Nürnberger Abgeordnete seine Parteikollegen im Landtag auf, sich vor dem Parteitag mit Personaldebatten zurückzuhalten.Das Ganze befremde ihn "zutiefst, denn für einige Akteure scheint das Eigeninteresse vor dem Gemeinwohl und dem Wohl und Erfolg der Partei zu stehen", sagte er der Zeitung. Wenn sein Appell zur Mäßigung bei den Kollegen nicht fruchte, wolle er womöglich aus der CSU austreten: "Dann wird sich ernsthaft die Frage stellen, ob die CSU meine Partei bleiben kann", sagte er.Seit die CSU bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hat, mehren sich in der Partei Rücktrittsforderungen an Seehofer. Die CSU-Bezirksverbände Oberfranken und Oberpfalz haben bereits einen personellen Neuanfang angemahnt, auch aus anderen Regionen meldeten sich immer wieder Kritiker zu Wort. Nach der bisherigen Planung soll der CSU-Parteitag, auf dem auch die Neuwahl Seehofers auf der Tagesordnung steht, am 17. und 18. November stattfinden.