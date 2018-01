Ungewöhnlicher Einsatz: Polizisten retten desorientierten Biber aus Nürnberger Baustelle

Auf einer Nürnberger Baustelle in der Augustinerstraße kam es am Mittwoch zu einen eher ungewöhnlichen Einsatz für die Polizisten: Sie mussten einen offenbar desorientierten Biber aus dem Sand retten. Wie die Polizei mitteilt, verständigten die Bauarbeiter die Polizei, weil das Tier sehr kräftig war und bedrohlich wirkte.Am Vormittag staunten Bauarbeiter am Augustinerhof nicht schlecht. Bei Grabungsarbeiten lief ein Biber durch den Sand und vergrub sich. Zwei Beamte rückten an und hielten nach dem Biber Ausschau. Tatsächlich fanden sie ihn im Sand versteckt. Da aber der zuständige Biberbeauftragte der Stadt Nürnberg nicht verfügbar war, entschlossen sich die Beamten, selbst zu handeln.Offenbar hatte der Biber mehr Angst vor den Polizisten als umgekehrt. Nach kurzer Zeit ließ er sich widerstandslos in einen Behälter setzen, so dass er im Anschluss in die Pegnitz zurückgebracht werden konnte. Alle Beteiligten atmeten erleichtert auf, als das Tier in den Fluten des Flusses unverletzt verschwand