Unfall auf Südwesttangente in Nürnberg: Polizei rettet Frau aus brennendem Auto

Schwerer Verkehrsunfall auf der Südwesttangende bei Nürnberg-Schweinau:

Am Donnerstagnachmittag hat sich sich ein folgenreicher Verkehrsunfall auf der Südwesttangente bei Schweinau ereignet. Eine Frau musste aus einem brennenden Fahrzeug gerettet werden.Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Auto nach der Anschlussstelle Gebersdorf vom Pannenstreifen aus auf die Südwesttangente in Fahrtrichtung Feucht auf. Hierbei kollidierte sie aus noch nicht geklärter Ursache mit einem, auf der rechten Fahrspur fahrenden, Lastkraftwagen. Das teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug der Frau wurde von dem Lastkraftwagen gerammt und rund 100 Meter weitergeschoben. Im Bereich des Tanks brach in der Folge des Aufpralls Feuer aus.Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West war rasch vor Ort zur Stelle, löschte das Feuer mit dem Feuerlöscher aus dem Polizeiauto und rettete eine schwer verletzte Mitfahrerin aus dem Auto. Die 40-jährige Fahrerin sowie ihr ebenfalls im Fahrzeug befindliches fünfjähriges Kind konnten das Auto selbstständig verlassen. Sie wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die 40-jährige Fahrerin, ihre Tochter sowie die schwer verletzte Mitfahrerin werden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.Die Südwesttangente ist für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Feucht gesperrt. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren.