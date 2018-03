Nürnberg: Taxi erfasst Frau und verletzt sie schwer

Eine 71-jährige Fußgängerin erlitt am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Das berichtet die mittelfränkische Polizei und sucht Zeugen.Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau gegen 10 Uhr die Gostenhofer Hauptstraße an der Kreuzung am Plärrer. Ein 53-jähriger Taxifahrer bog seinerseits vom Plärrer in die Gostenhofer Hauptstraße ab und erfasste hierbei die Frau.Die 71-Jährige wurde schwer verletzt und von den verständigten Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.Die Nürnberger Verkehrspolizei übernahm die polizeiliche Unfallaufnahme und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.