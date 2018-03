Fahrzeugbrand nach Unfall auf A3 bei Nürnberg sorgt für langen Stau - drei Schwerverletzte

Auf der A3 Würzburg Richtung Nürnberg kommt es am Donnerstagmorgen zu Stau und Behinderungen.Der Grund: Am Morgen gegen 4.45 Uhr war ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lkw aufgefahren und in Brand geraten, wie Alexandra Federl von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf inFranken.de-Anfrage mitteilt. Die drei Insassen des Autos konnten sich aus dem brennenden Fahrzeug retten - wurden bei dem Unfall aber allesamt schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht.Aufgrund des Brandes zwischen Nürnberg-Nord und Nürnberg/Behringersdorf musste dann auch die Feuerwehr anrücken. Der Löschschaum sorgte in Verbindung mit den niedrigen Temperaturen für eine schmierig-glatte Fahrbahn - und entsprechende Behinderungen im Berufsverkehr.Zwischen Nürnberg-Nord und Nürnberg/Behringersdorf sind wegen Bergungsarbeiten derzeit noch zwei Spuren blockiert (Stand 7.45 Uhr). Zwischen Kreuz Fürth/Erlangen und Nürnberg ist der Stau auf der A3 zwischenzeitlich auf 13 Kilometer angewachsen. Autofahrer sollten das Gebiet - wenn möglich - umfahren, denn die Aufräumarbeiten werden sich noch über eine Stunde lang hinziehen.Der in den Unfall verwickelte Lkw war noch fahrbereit, auch der Pkw konnte inzwischen geborgen werden.