BMW mit Fürther Kennzeichen: Die Polizei sucht diesen rücksichtslosen Raser

Autofahrer flüchtet vor Polizei





Auto war durch Aufprall nicht mehr fahrbereit





Hintergrund unklar



Wie die Polizei berichtet, entzog sich am Donnerstagabend ein Autofahrer bei Altdorf im Landkreis Nürnberg einer Kontrolle und verursachte auf der Flucht mehrere Verkehrsunfälle. Die Verkehrspolizei sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen.Gegen 19.30 Uhr soll ein BMW X1 mit dem Kennzeichen FÜ - M 1635 auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe des Parkplatzes Ludergraben einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, rammte der Autofahrer den Dienstwagen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit - etwa 200 Stundenkilometern - bis zur Anschlussstelle Nürnberg-Nord. Durch den Zusammenstoß wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.An der Anschlussstelle Nürnberg-Nord fuhr der Fahrer des BMW auf die B2 auf und setzte die Fahrt in Richtung Heroldsberg fort. Dort rammte er ein weiteres Fahrzeug an einer Fahrbahnverengung. Die 65-jährige Fahrerin wurde hierdurch nur leicht verletzt.Der Fahrer flüchtete weiterhin mit hoher Geschwindigkeit die B2 in nördliche Richtung. Bei dem Versuch von der Bundesstraße nach links auf die Hauptstraße von Heroldsberg im Landkreis Erlangen-Höchstadt einzubiegen, stieß er frontal auf eine Verkehrsinsel. Durch die Wucht des Aufpralls war der BMW nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die 28-jährige Beifahrerin blieb unverletzt und wurde durch die Polizei vor Ort angetroffen.Zur Ergreifung des Fahrers wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, durchgeführt. Der Mann konnte bislang nicht gefunden werden. Der durch die Verkehrsunfälle verursachte Sachschaden wird insgesamt auf circa40.000 Euro geschätzt.Die Hintergründe der Flucht sind, wie auch die Ergreifung des Fahrers, noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Nürnberger Verkehrspolizei ermittelt nun wegen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Körperverletzung.Die Polizei bittet Zeugen, welche die Flucht beobachtet haben, oder gar selbst durch das Fahrzeug in eine gefährliche Verkehrssituation gedrängt wurden, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 in Verbindung zu setzen.