Unbekannter schießt auf Pärchen in Nürnberg - Polizei sucht Zeugen

Bereits am vergangenen Montag, 7. August 2017, kam es auf einem Spielplatz in der Nürnberger Südstadt zu einem tätlichen Angriff, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit einer Schreckschusspistole schoss. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall.



Ein 19-jähriger Mann und dessen 18-jährige Freundin hielten sich gegen 22 Uhr an einer Schaukel auf dem Spielplatz am Ritter-von-Schuh-Platz auf, als sie von dem unbekannten Täter zunächst angepöbelt wurden.



Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte die junge Frau unter anderem mit Fußtritten an und zog schließlich sogar eine Schreckschusspistole, mit der er aus kurzer Distanz mehrere Schüsse auf den 19-Jährigen abgab.

Verletzungen im Kopfbereich Dieser erlitt hierdurch und bei einer darauffolgenden Rangelei mit dem Angreifer diverse Verletzungen im Kopfbereich. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend in Richtung Frankenstraße.



Der Täter wird wie folgend beschrieben: Er ist ca. 30 Jahre alt, ca. 1.85 Meter groß, von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen, kurzen Hose und einem hellem, ärmellosen T-Shirt.

Täter war in Begleitung einer Frau Der Unbekannte soll sich zum Tatzeitpunkt in Begleitung einer bislang ebenfalls unbekannten Frau befunden haben. Diese soll ca. 20 bis 30 Jahre alt sein, eine mollige Figur und braune, schulterlange Haare mit blonden Strähnen haben. Zudem führte die Frau einen Kinderwagen mit. Der Täter und die Frau sollen sich auf Russisch unterhalten haben.



Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall.



Personen, die Angaben zu der Auseinandersetzung oder zur Identität des Täters sowie seiner Begleiterin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/9482-0 mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in Verbindung zu setzen.