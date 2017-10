Unbekannter greift einer Frau in Nürnberger Disco zwischen die Beine

Eine junge Frau wurde am Sonntag (22.10.17) in den frühen Morgenstunden in einer Diskothek in der Innenstadt von einem Mann sexuell belästigt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.



Die 28-Jährige war mit Freunden in einer Disco in der Nürnberger Innenstadt, als ein unbekannter Mann gegen 01:30 Uhr von hinten an sie herantrat und ihr unter dem Kleid zwischen die Beine griff. Die Frau schubste den Mann weg und ging nach draußen. Der Täter folgte ihr, konnte jedoch noch vor Ort von einer Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden.



Der 32-Jährige, der sich sehr aggressiv verhielt, wurde zur Dienststelle gebracht und dort wegen sexueller Belästigung angezeigt. Er machte bisher keine Angaben zu dem Vorfall.