Unbekannter Exhibitionist belästigt Frau in Nürnberger U-Bahn

Ein bislang nach unbekannter Exhibitionist hat am Samstag in der Nürnberger U-Bahn sein Unwesen getrieben.Laut Polizei war eine Frau um kurz nach 05:00 Uhr in der U 1 zwischen Maffeiplatz und Plärrer unterwegs, als der Mann am Maffeiplatz einstieg. Während der Fahrt trat er vor die Frau und befriedigte sich selbst. Am Plärrer stieg der Unbekannte zusammen mit der Geschädigten aus und verfolgte sie bis zu einem Brezen-Stand. Dort sprach er dann noch eine weitere Frau an.Die Polizei erhielt erst jetzt Kenntnis von dem Vorfall und bittet um Zeugenhinweise - insbesondere gesucht wird die Frau, die von dem Unbekannten gegen 05.15 Uhr am Brezen-Stand am Plärrer angesprochen worden war. Auch bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise zu dem Exhibitionisten.Der Mann war etwa 30 Jahre alt und bekleidet mit einem roten Pullover. Weitere Angaben liegen nicht vor. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.