Unbekannter belästigt Jugendliche in Nürnberger U-Bahn

Am Samstagabend belästigte ein noch unbekannter Mann eine Jugendliche in der Nürnberger U-Bahn in sexueller Weise. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen stand das Mädchen gegen 18:30 Uhr am U-Bahnsteig Plärrer, U 1 Fahrtrichtung Fürth, als sie der Mann zunächst unflätig ansprach und sie im Anschluss unsittlich berührte. Als die Geschädigte die Polizei verständigte, flüchtete der Täter. Das Opfer blieb unverletzt.



Beschreibung des Täters:



Ca. 45 Jahre alt, schlank bis kräftig, bekleidet mit einer roten Jacke.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.