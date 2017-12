Überfall in Nürnberg: Radfahrer in Falle gelockt

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen





Am Freitagnachmittag (08.12.2017) kam es in der Nürnberger Südstadt zu einem Überfall auf einen Fahrradfahrer. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.Gegen 15:45 Uhr befuhr das spätere Opfer mit dem Fahrrad den Karl-Bröger-Tunnel. Zu dieser Zeit stand ein unbekannter Mann im Tunnel, täuschte eine Fahrradpanne vor und bat den späteren Geschädigten um Hilfe. Dieser hielt an, woraufhin er von einem weiteren unbekannten Mann auf den Kopf geschlagen wurde.Ein Täter durchsuchte die Jackentaschen des Opfers, fand aber weder Bargeld noch andere Wertsachen. Das Duo flüchtete im Anschluss mit seinen Fahrrädern in Richtung Südstadt.Der erste Täter kann laut offiziellen Polizeiangaben wie folgt beschrieben werden:Männlich, ca. 175 - 180 cm groß, südländisches Aussehen, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze.Bezüglich des zweiten Täters ist lediglich bekannt, dass er mit einer schwarzen Jacke bekleidet war.Beide Männer waren mit Mountainbikes unterwegs, wovon eines schwarz war und einen orangefarbenen Aufkleber hatte.Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 mit ihr in Verbindung zu setzen.