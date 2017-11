Überfall in Nürnberg: Hilfreicher Passant entpuppt sich als bewaffneter Räuber

Hilfreicher Passant entpuppt sich als Räuber





Täterbeschreibung



Am Montagmorgen (20.11.2017) soll es im Nürnberger Westen zu einem Angriff auf einen Kraftfahrer gekommen sein. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann dabei auch ausgeraubt worden sein. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg bittet um Unterstützung durch Zeugen.Nach Angaben des ortsunkundigen, mutmaßlichen Geschädigten fuhr er zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr mit einem weißen Kleintransporter der Marke Citroen mit Weidener (Oberpfalz) Zulassung vom Nürnberger Großmarkt in Richtung Wittekindstraße.Auf dem Weg dorthin will er die Orientierung verloren und sich deshalb verfahren haben. Seinen Angaben nach fragte er einen Passanten am Straßenrand nach dem Weg. Der Passant soll ihm dann angeboten haben, ein Stück mitzufahren und ihn persönlich ans Ziel zu lotsen.Der Mann soll ihn dann während der Fahrt plötzlich mit einem Messer bedroht, den vorderen Teil des Citroens durchsucht und letztlich die Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag geraubt haben.Im Anschluss daran ließ er sich nach Langwasser fahren und soll dort ausgestiegen sein. Der mutmaßliche Geschädigte blieb unverletzt.Die Kripo Nürnberg sucht nun Zeugen, die das Fahrzeug (weißer Citroen Jumper mit dem Kennzeichen WEN-IF 1) möglicherweise zwischen dem Nürnberger Großmarkt in der Leyher Straße und der Wittekindstraße (Seitenstraße der Sigmundstraße), möglicherweise auch im Stadtteil Langwasser gesehen haben.Der Täter war etwa 28 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, bekleidet mit hellgrüner Jacke und sprach deutsch mit ausländischem Akzent.Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.