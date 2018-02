Tödlicher Unfall bei Altdorf: Mann prallt mit Auto gegen Baum

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 17.45 Uhr mit seinem VW auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Eismannsberg und Oberrieden unterwegs. Nach Zeugenaussagen kam er in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Oberrieden mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum.



Die Freiwilligen Feuerwehren Altdorf und Eismannsberg befreiten den 49-Jährigen aus dem total beschädigten Fahrzeug. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Notarzt und Rettungsdienst starb der Mann noch an der Unfallstelle.



Während die Polizeiinspektion Altdorf den Verkehrsunfall aufnahm, sperrte die Freiwillige Feuerwehr die Verbindungsstraße und leitete den Verkehr ab. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro.