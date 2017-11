Tödlicher Unfall auf der A6 bei Nürnberg: Kleintransporter rast in Lkw - Fahrer stirbt

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Montagnachmittag auf der Autobahn A6 bei Nürnberg zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein Kleintransporter fuhr auf einen Lkw auf.Gegen 16:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die Autobahn Richtung Heilbronn. Zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache frontal von hinten auf einen stehenden Lkw. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt.Die Autobahn war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Heilbronn für etwa eine Stunde komplett gesperrt, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben auf ca. 50.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen.