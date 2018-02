?The Role? von Giorgio Hupfer im Casablanca

Nachdem der neu digitalisierte und vertonte Kinofilm ?The Role? von Giorgio Hupfer erfolgreich im Filmhaus im KunstKulturQuartier über mehrere Monate gezeigt wurde, wird er am Sonntag, 18. Februar 2018, auch im Casablanca Filmkunsttheater in der Brosamerstraße 12 zu sehen sein. In der Reihe ?CasaMatinée ? Kino zum Frühstück? beginnt die Filmvorführung um 11 Uhr, vorher können die Besucherinnen und Besucher ab 10 Uhr in der hauseigenen Kinokneipe frühstücken. Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 5,50 Euro.

Wer Giorgio Hupfer nicht nur als Schauspieler und Filmemacher erleben will, kann sich in der Kunstvilla in der Blumenstraße 17 ein Bild von seinem weiteren Kunstschaffen machen: Dort läuft die aktuelle Ausstellung ?Giorgio Hupfer ? Du sollst Dir kein Bild machen? noch bis zum 8. April. alf

Bild Download: Heidi Maria Loy und Giorgio Hupfer im Film ?The Role?.

(Bild: Christoph Gerling, JPG-Datei 225 KB)

