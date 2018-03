Thalias Kompagnons spielen ?Kafkas Schloss?

Thalias Kompagnons kommen erneut mit ihrem Figurentheaterstück ?Kafkas Schloss ? Ein Machtspielchen? in den Festsaal des Künstlerhauses, Königstraße 93. Die erste Wiederaufführung ist am Mittwoch, 28. März 2018, um 19.30 Uhr, weitere Vorstellungen finden am Donnerstag, 29. März, und Samstag, 31. März, jeweils um 19.30 Uhr statt.

Was ist das ?Schloss?? Ein Behördenlabyrinth? Ein selbstgeschaffener Alptraum? Eine metaphysische Instanz? Auf der Suche nach Unterkunft, Arbeit und menschlicher Anerkennung verstrickt sich der vermeintliche Landvermesser K. in einen verbissenen Kampf mit der alles beherrschenden Schlossverwaltung. Doch der bürokratische Apparat sucht sich des rebellischen Eindringlings mit lächelndem Gleichmut zu erwehren.

Thalias Kompagnons interpretieren Kafkas Romanfragment mit kleinen Holzfiguren als boshaftes ?Mensch-ärgere-dich?-Spiel voll Intrigen, Machtkämpfen und Beziehungsfallen.

Tickets zum Preis von 13 Euro, ermäßigt 8 Euro, sind im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 16 Euro, ermäßigt 10 Euro. Inhaber der vom KunstKulturQuartier für die Spielsaison 2017/18 aufgelegten Q-Card erhalten Rabatt. alf

Bild Download: Thalias Kompagnons ?Kafka?

Thalias Kompanons: Kafkas Schloss, Premiere 18.2.2009

(Bild: Jutta Missbach, JPG-Datei 1.4 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg