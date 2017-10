Streit im Zug nach Nürnberg eskaliert: 47-Jähriger verletzt Frau mit Koffer im Gesicht

Ein 47-Jähriger steht im Verdacht, am Samstag (30. September) im ICE mit einem Trolley eine Mitreisende im Gesicht verletzt zu haben.Dies berichtet die Polizei. Der Deutsche wurde noch im Zug durch Polizeibeamte festgenommen. Die 40-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Laut Zeugenaussagen soll es auf der Fahrt des Zuges von München nach Nürnberg zwischen dem 47-Jährigen und der Frau mehrmals zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen sein. Als der ICE kurz nach Mitternacht in den Nürnberger Hauptbahnhof einfuhr, soll der Mann seinen Trolley aus der Gepäckablage genommen und der Reisenden ins Gesicht gedrückt haben.



Die 40-Jährige klagte anschließend über starke Schmerzen im Gesicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Zug anwesende Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,2 Promille.



Die Nürnberger Bundespolizei hat gegen den Nürnberger ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.