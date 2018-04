Straßensanierung in Almoshof

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) saniert ab Montag, 16. April 2018, in Almoshof die verschlissene Fahrbahn in der Unteren Stadtgasse zwischen Marienbergstraße und Unterer Stadtgasse 41. Die Straßeneinmündung in die Marienbergstraße ist während der Baumaßnahme gesperrt. Anlieger erreichen die Untere Stadtgasse über Im Knoblauchsland. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Das Ende der Baumaßnahme ist für Mitte Juni 2018 vorgesehen. alf

