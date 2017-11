Straßenräuber überfallen Passanten in Nürnberg - die Polizei sucht Zeugen

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Am Samstagabend gegen 22 Uhr haben laut Polizei bislang unbekannte Täter einen Jugendlichen überfallen. Der Geschädigte war in der Nürnberger Neulandsiedlung unterwegs, als er plötzlich von zwei Unbekannten im Doppelmayrweg angegriffen wurde.Im Zuge der entstandenen Rangelei versuchten die Täter an das Mobiltelefon des jungen Mannes zu kommen. Das Ganze scheiterte jedoch an der heftigen Gegenwehr des Überfallenen - somit blieb das Handy in seinem Besitz. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß. Der Jugendliche musste sich schließlich in einem Krankenhaus in ärztliche Behandlung geben.Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken bittet jetzt um Hinweise zum Vorfall unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.1. Ca. 175 - 180 cm groß, ca. 19 Jahre alt, kräftige Figur, sprachhochdeutsch; bekleidet mit schwarzer Stoffhose, hellgrauer dünner Soft-Shell-Jacke.2. Ca. 18 Jahre alt und hagere Figur.