Start des Nürnberger Kultursommers:

Die Blaue Nacht 2018 öffnet Horizonte

?100 % Kunst und Kultur!? lautet die Devise für das Wochenende Freitag und Samstag, 4. und 5. Mai 2018, wenn die 19. Blaue Nacht ? Nürnbergs Lange Nacht der Kunst und Kultur ? an den Start geht. Am Freitag werden bei einer Preview die Projekte aus dem internationalen Kunstwettbewerb gezeigt. Am Samstag folgt ab 19 Uhr das Gesamtpaket ?Die Blaue Nacht?. Das diesjährige Thema lautet ?Horizonte?. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Über den Tellerrand schauen, Neues erfahren wollen ? das verbindet das veranstaltende Kulturreferat der Stadt Nürnberg mit dem Begriff ?Horizonte?. Er steht auch für Auffassungsgabe, Blickfeld, Niveau oder Wissen, in der Kunst wiederum gilt der Horizont als Synonym für Sehnsüchte oder Utopien, für Grenzen und deren Überschreitung. ?Gerade in der Bewerbung um den Titel der Kulturhauptstadt Europas 2025 muss Nürnberg seine eigenen Horizonte abfragen, definieren und gelegentlich auch überschreiten?, sagt Prof. Dr. Julia Lehner, Kulturreferentin der Stadt Nürnberg.

Projektion an der Kaiserburg

In der in blaues Licht getauchten Nürnberger Altstadt können sich die weit über 120 000 erwarteten Besucherinnen und Besucher von unzähligen Kunstaktionen bezaubern lassen. An den Fassaden der Kaiserburg lässt der berühmteste Amerikaner in Nürnberg, der Künstler und Musiker Dan Reeder, die Projektion ?Anything goes? entstehen. Für ihn ist der Horizont eine gerade Linie, die das Sichtbare vom Unsichtbaren trennt. Seine Motive sind bunt, frech und manchmal sehr skurril. Es geht dabei um alles, vom Sinn des Lebens bis hin zu ?Girls with Great Big Tits?. Der Ton ist ? wie in seiner Musik ? respektlos, profan und nicht immer politisch korrekt. Dan Reeder ist in keine Schublade zu packen und zeigt mit ?Anything Goes?, dass es sich immer wieder lohnt, über den eigenen Horizont zu schauen.

Hauptmarkt-Event

Auf dem Hauptmarkt zeigt Slidemedia Laboratory aus Barcelona ? mit Unterstützung durch den Berliner Weltreisenden Philipp Geist (Hauptmarkt-Künstler der Blauen Nacht 2017) ? die bewegte und eigens für die Fassade des neuen Rathauses entwickelte Bilderkomposition ?Hypnocity?. Die Video-Mapping-Show thematisiert eine hypervernetzte, globale und äußerst digitale Welt, in der die Sprache der Bilder die Städte beherrscht: von Fotos, die die Mobiltelefone fluten, bis hin zu bebilderten Bussen und riesigen Gebäuden mit LCD-Bildschirmen. Diesem System von optischen Stimuli kann kaum jemand mehr entrinnen. ?Hypnocity? wirft einen Blick auf Städte wie Tokio, New York (Times Square) oder London (Piccadilly Circus), um diese wie futuristische Sehenswürdigkeiten auf einer Kirmes zu betrachten. Was wird das Erscheinungsbild der Städte der Zukunft prägen: Sehenswürdigkeiten oder Werbung? Die Fassade des Rathauses am Hauptmarkt wird zur Projektionsfläche für eine Kombination aus abstrakten und figurativen, schrill-bunten und verzerrten Bildern, die einen Multi-Screen-Effekt erzielen.

Kunstwettbewerb

Beim Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb haben sich viele Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland, aus vielen Ländern Europas und einer aus New York beworben. Die Jury wählte folgende elf Projekte aus:

- ?Dogs?, Studio Phyllis Johnson/Leipzig

- ?Über den Wolken ist der Horizont grenzenlos?, Leyla Gersbach/Stuttgart

- ?Bullpit?, Moritz Stumm/Berlin

- ?NUE ? BCN?, Stephanie Walter/Nürnberg

- ?Points of View?, Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper/Stuttgart

- ?Unter Euch?, Glitch AG/Hamburg

- ?Guten Abend, gute Nacht?, Joana Maxellon und Anna Poetter/Nürnberg

- ?flute?, Hans-Jürgen Poëtz/Wien

- ?Horizon?, joechlTragseiler/Wien

- ?Into the Great Blue Open?, René Martin/Nürnberg

- ?notice?, Clara Fieger/Nürnberg (Altstadt Nord 12, S. 92)

Die Blaue Nacht ist eine begehrte Plattform für junge Kunst. Unter anderem bewarben sich Studierende der Akademien/Kunsthochschulen Hamburg, Berlin, Leipzig, Düsseldorf und München. Die Akademie der Bildenden Künste Nürnberg ist in der Blauen Nacht mit vier Projekten von Studierenden beziehungsweise einer Absolventin vertreten.

An 70 weiteren Kulturorten werden abwechslungsreiche Programme geboten. Mit dabei sind das Staatstheater Nürnberg und das KulturDREIeck Lessingstraße, alle Museen und alle Altstadt-Kirchen, Clubs und Kunstvereine. An beiden Tagen wird die Nürnberger Altstadt in ein Meer aus blauem Licht getaucht ? die Straßenlaternen verströmen blaues Licht, die Schaufenster sind ?gebläut? und alle beteiligten Institutionen sind mit blauem Licht als Blaue-Nacht-Orte markiert.

Termine und Zeiten

Preview für die Projekte aus dem Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb:

Freitag, 4. Mai 2018, 20 bis 24 Uhr

Nur für Besitzerinnen und Besitzer eines Frühspurt-Tickets (Sondervorverkaufsaktion: Dezember 2017) oder eines Premium-Tickets (Sonderverkaufsaktion: 4. bis 15. April 2018).

Die Blaue Nacht:

Samstag, 5. Mai 2018, 19 Uhr, bis Sonntag, 6. Mai, circa 4 Uhr

? Abendprogramm: 19 bis circa 24 Uhr

? Projektionen und die Projekte aus dem Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb bis 1 Uhr (mit einigen Ausnahmen)

? Late-Night-Treffpunkte: circa 0 bis 5 Uhr

Orte

Gebäude, Plätze, Straßen und Höfe in der Nürnberger Innenstadt

Programm

Ab sofort online unter www.blauenacht.nuernberg.de sowie

als Broschüre bei der Kultur Information im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, bei den beteiligten Institutionen und bei vielen Vorverkaufsstellen im Großraum Nürnberg kostenfrei erhältlich.

Blaue-Nacht-Tickets

Ab sofort online unter www.blauenacht.nuernberg.de oder

bei der Kultur Information im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, 90402 Nürnberg, Telefon 09 11 / 2 31-40 00, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

In der Blauen Nacht, 5. Mai 2018, werden die Blaue-Nacht-Bändchen (= Ticket) in verschiedenen Institutionen sowie an Kiosken im Außenraum verkauft.

Alle Tickets sind Kombi-Tickets: Sie berechtigen bereits vier Stunden vor Beginn der Blauen Nacht bis Betriebsschluss zur Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im VGN-Bereich, inklusive Nightliner.

Reservierung Sondertickets Mobile Zeit(en)

Sondertickets für Fahrten in allen Fahrzeugen (Oldtimer etc.) aus dem Programm Mobile Zeit(en) (außer den Shuttle-Bussen) gibt es ab 5. April 2018 bei: Kultur Information im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, Telefon 09 11 / 2 31-40 00, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr. Die Plätze stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung.

Durch die Nacht mit dem Original-Blinky

Die Azubis der NÜRNBERGER Versicherung sind auch in dieser Blauen Nacht unterwegs, um die beliebten Blinkys zu verkaufen. Den Magnetpin ziert die Burg ? Mittelpunkt der Blauen Nacht und zugleich Logo der NÜRNBERGER. Mit dem Kauf dieses Originals, das 3 Euro kostet und exklusiv in der Blauen Nacht erhältlich ist, wird Nürnbergs Lange Nacht der Kunst und Kultur direkt unterstützt.

Öffentlicher Nahverkehr

In der Blauen Nacht am 5. Mai 2018 verstärkt die VAG bis weit nach Mitternacht ihr Angebot (U-Bahn und Nightliner). Wegen des hohen Besucheraufkommens wird es in der Innenstadt Umleitungen geben. Informationen unter www.blauenacht.nuernberg.de/info und www.vag.de.

Gastronomie

Auch in diesem Jahr bitten die Veranstalter die Gastronomen in der Innenstadt, die Gelegenheit (verkürzte Sperrzeit!) wahrzunehmen, die Besucherinnen und Besucher der Blauen Nacht mit Essen und Getränken zu versorgen. Auf dem Nördlichen Lorenzer Platz, am Rathausplatz 2, auf dem Sebalder Platz und auf dem Unteren Bergauerplatz wartet die Blaue-Nacht-Gastronomie wieder mit Angeboten auf.

Ladenschlusszeiten

Die Ladenschlusszeiten werden durch ?Die Blaue Nacht? nicht aufgehoben, das Verkaufsende im Einzelhandel ist um 20 Uhr.

Sponsoren

Die Blaue Nacht dankt ihren Hauptsponsoren:

N-ERGIE Aktiengesellschaft, Deutsche Bank und

NÜRNBERGER Versicherung. alf

