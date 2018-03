Nächster Rückschlag: 1. FC Nürnberg verliert gegen Bielefeld

Der 1. FC Nürnberg steckt im Tief. Die Franken verpassten am Freitagabend die Rückkehr auf den ersten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga und erlitten den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner unterlag nach einem späten Gegentor von Konstantin Kerschbaumer (90. Minute) unglücklich mit 0:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld. Die Franken blieben damit auch im dritten Spiel nacheinander ohne Sieg. Eine Woche nach dem 0:2 im Franken-Derby gegen Greuther Fürth agierte der "Club" vor 18 542 Zuschauern in der Offensive zu harmlos. Der FCN bleibt aber hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf Zweiter mit 45 Punkten.Nach dem Derby-K.o. gegen Greuther Fürth (0:2) baute Köllner, der vor rund einem Jahr Cheftrainer der Nürnberger geworden war, dreimal seine Startelf um. Enrico Valentini kehrte nach verbüßter Gelbsperre als Rechtsverteidiger zurück, Edgar Salli und Marvin Stefaniak besetzten die offensiven Außenpositionen.Köllner war allerdings schon früh zum ersten Wechsel gezwungen. Kevin Möhwald musste sich bereits nach zwei Minuten behandeln lassen, in der 25. Minute ging es für den angeschlagenen Spielmacher nicht mehr weiter. Allrounder Eduard Löwen ersetzte ihn.Bis dahin waren die Nürnberger tonangebend und besaßen zwei Chancen. Nach einem Freistoß von Valentini von der rechten Seite köpfte Innenverteidiger Georg Margreitter (15.) mit Anlauf aus sieben Metern aber über das Tor. Acht Minuten danach machte es Adam Zrelak nicht besser. Aus nur rund vier Metern brachte der Stürmer nicht richtig Druck hinter seinen Kopfball nach einer Flanke von Tim Leibold.Mit Kombinationen konnte der "Club" die geschickt verteidigenden Hausherren nicht knacken. Die Arminia war bei einem Kopfball von Konstantin Kerschbaumer (42.) selber nicht wirklich zwingend.Die Partie nahm nach dem Wechsel etwas Fahrt auf. Nach dem nächsten Freistoß von Valentini konnte auch Kapitän Hanno Behrens (50.) per Kopf den Bielefelder Torwart Stefan Ortega nicht überwinden. Auf der Gegenseite musste "Club"-Keeper Fabian Bredlow gleich zweimal kurz nacheinander retten: erst aus drei Metern mit dem Fuß gegen Keanu Staude (58.), unmittelbar danach mit den Fäusten gegen einen Fernschuss von Brian Behrendt. Kurz vor Schluss sorgte Kerschbaumer für die fränkische Ernüchterung.