Club gegen Kleeblatt: Das 264. Frankenderby verspricht Spannung

Vor dem 264. Frankenderby hat der frühere Kapitän Andreas Wolf dem 1. FC Nürnberg Aufstiegsreife bescheinigt. "Der Club hat Blut geleckt und steht ganz vorne. Das will kein Spieler mehr freiwillig hergeben. Wenn die Mannschaft auch weiterhin so konzentriert auftritt, dann bin ich auch überzeugt, dass sie da oben bleiben wird", sagte Wolf in einem am Donnerstag auf der Homepage des Fußball-Zweitligisten veröffentlichten Interview.Derzeit ist der 1. FC Nürnberg Spitzenreiter und hat acht Punkte Vorsprung auf Relegationsrang drei. Der 35-jährige Wolf erwartet im Prestigeduell gegen die SpVgg Greuther Fürther am Samstag (13.00 Uhr) einen Sieg seines langjährigen Vereins. "Wir sind gerade sehr gut dabei, die Mannschaft funktioniert richtig gut. Die Fürther haben sich zwar zuletzt etwas gefangen, aber ich sehe uns dennoch als Favoriten und gehe davon aus, dass wir unser Spiel durchziehen werden", sagte Wolf, der auf ein 2:0 des FCN tippt.Schon das Hinspiel jenseits der Stadtgrenze hatte der Club mit 3:1 für sich entscheiden können . Ihren zuvor letzten Auswärtssieg gegen den Rivalen hatten die Nürnberger am 6. Oktober 1997 (1:0) gefeiert, die Partie fand damals aber im Frankenstadion statt. Der letzte Erfolg in Fürth lag sogar noch länger zurück und datierte vom 20. Oktober 1979 (4:1).Die abstiegsbedrohten Fürther freuen sich auf die traditionell hochbrisante Partie gegen den Nachbarn. "Das Engagement und die Trainingsleistung sind schon auf einem höheren Niveau als sonst", sagte Trainer Damir Buric. "Wir freuen uns auf das Derby. Es ist schon ein besonderes Spiel."Für den FCN geht es darum, einen weiteren Schritt in Richtung Bundesligarückkehr zu machen - für die Fürther darum, mal wieder auf einen Nichtabstiegsrang zu klettern. Auswärts konnte der Tabellen-16. in dieser Saison in zwölf Partien aber nie gewinnen und holte nur vier Punkte. Jedoch sind die Fürther seit drei Spielen ungeschlagen. Buric fordert von seinem Team noch mehr Konzentration. Zuletzt habe seine Mannschaft im Spiel stets drei bis fünf Minuten gehabt, "die der Gegner bestraft hat".Buric hat in Adam Pinter, Uffe Bech und Kaylen Hinds einige angeschlagene Spieler. Richard Magyar leidet an einer Grippe.