Spielplan der 2. Bundesliga veröffentlicht - so starten der 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth

Am Donnerstagmittag wurden die Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga für die Saison 2017/2018 veröffentlicht. Startschuss in die neue Saison der 2. Liga, in der zwei fränkische Teams mitspielen, ist der 28. Juli.Am ersten Spieltag ist die SpVgg Greuther Fürth beim Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 zu Gast. Der 1. FC Nürnberg empfängt zu Hause den 1. FC Kaiserslautern. Ihr erstes Heimspiel am zweiten Spieltag bestreitet die SpVgg Greuther Fürth gegen Arminia Bielefeld, der Club muss dann bei Aufsteiger SSV Jahn Regensburg ran. Am dritten Spieltag geht es fürs Kleeblatt im hohen Norden gegen Aufsteiger Holstein Kiel, während der FCN daheim gegen Union Berlin antritt.Das erste Frankenderby der Saison zwischen der SpVgg und dem Club steigt am 8. Spieltag (22. bis 25. September 2017) in Fürth. Zum Frankenderby-Rückspiel erwartet der FCN die Kleeblätter am 25. Spieltag (2. bis 5. März 2018).Alle Spieltage im Überblick gibt es hier