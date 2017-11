Auslosung für DFB-Pokal: Das sind die Gegner der vier fränkischen Teilnehmer

Nach der Fußball-Saison ist vor der Fußball-Saison: Am Sonntag wurden die neuen Paarungen für den DFB-Pokal ausgelost. Vier fränkische Mannschaften sind dabei.



Besonders hart trifft es die Würzburger Kickers, die in dieser Saison erst wieder in Liga 3 abgestiegen sind. Sie müssen gegen den Erstligisten Werder Bremen ran. Und auch Schweinfurt 05 hat kein einfaches Pokal-Los. Die Unterfranken empfangen den Zweitligisten SV Sandhausen.



TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04



MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg



Bonner SC - Hannover 96



Chemnitzer FC - Bayern München



Energie Cottbus - VfB Stuttgart



Rot-Weiß Erfurt - 1899 Hoffenheim



Lüneburger SK - FSV Mainz 05



Rot-Weiss Essen - Bor. Mönchengladbach



Schweinfurt 05 - SV Sandhausen



1. FC Saarbrücken - 1. FC Union Berlin



Jahn Regensburg - Darmstadt 98



Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf



Unterhaching - 1. FC Heidenheim



TuS Koblenz - Dynamo Dresden



Karlsruher SC - Bayer Leverkusen



Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig



Germania Halberstadt - SC Freiburg



VfL Osnabrück - Hamburger SV



1. FC Magdeburg - FC Augsburg



Hansa Rostock - Hertha BSC



SF Dorfmerkingen - RB Leipzig



SC Paderborn 07 - FC St. Pauli



Leher TS - 1. FC Köln



Würzburger Kickers - Werder Bremen



SV Morlautern - SpVgg Greuther Fürth



FC Nöttingen - VfL Bochum



SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue



Eintracht Norderstedt - VfL Wolfsburg



TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt



1.FC Rielasingen-Arlen - Borussia Dortmund



SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern



BFC Dynamo - FC Schalke 04