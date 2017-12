Alle fit beim 1. FCN: Nürnberg kann gegen Sandhausen aus dem Vollen schöpfen

Vor der Partie beim SV Sandhausen am Samstag (13.00 Uhr) muss Coach Michael Köllner aus 26 Profis auswählen, die in dieser Woche im Training dabei waren. "Das wird ein Hauen und Stechen", sagte der Trainer am Donnerstag. "Es wird harte Entscheidungen geben." Einzig Tim Leibold, Dennis Lippert und Tobias Kempe fehlen den Franken.



Für den "Club" geht es nach Ansicht von Köllner auch darum, die allerletzten Restzweifel am Klassenverbleib auszuräumen. Nürnberg hat auf die Abstiegszone sechs Punkte Vorsprung. "Solange der Deckel nicht drauf ist, ist der Deckel nicht drauf", sagte der Trainer des Tabellenneunten.



Die einen Platz und einen Zähler hinter Nürnberg rangierenden Sandhäuser seien eine "sehr erfahrene Mannschaft", warnte Köllner und sagte: "Wir müssen auf ihre Konterstärke sehr aufpassen."