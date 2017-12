1. FCN: Nürnberg nur 1:1 gegen Lautern - Warum Köllner trotzdem zufrieden ist

Der Club hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga beim Schlusslicht trotz einer Führung den Sieg und damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach dem 2:0 im Spitzenspiel bei Fortuna Düsseldorf mussten sich die Franken am Samstag mit einem 1:1 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern zufrieden geben. Mikael Ishak (25. Minute) sorgte vor 19 790 Zuschauern für die Führung. Torhüter Fabian Bredlow hatte beim Ausgleich Pech, als er eine abgefälschte Flanke ins eigene Tore lenkte (61.).



Trotz des ärgerlichen Punktverlustes gaben sich die Gäste versöhnlich. "Am Ende bin ich zufrieden. Wir verabschieden uns auswärts mit einem Punkt und haben eine super Runde bislang gespielt", sagte FCN-Trainer Michael Köllner. "Wir hatten den Punch zum 2:0 auf dem Fuß. So was rächt sich im Fußball dann meistens."



Ishak effizient - Salli abschlussschwach

Nach dem FC Ingolstadt beim 1:1 tat sich auch das nächste Team aus dem Freistaat auf dem Betzenberg schwer. Viele Höhepunkte gab es nicht in der intensiven Partie. Doch die Nürnberger demonstrierten zumindest vor der Pause große Effizienz. Enrico Valentini schlug einen Eckball scharf vor der FCK-Tor - und dort war wie so oft in der Saison Ishak nicht aufzuhalten. Der Schwede köpfte den Ball zur Führung und zu seinem zwölften Saisontor ein.



Weniger abschlussstark präsentierte sich Teamkollege Edgar Salli nach dem Seitenwechsel. Nach einem Ballverlust der Pfälzer spielte Ishak seinen Offensivkollegen perfekt an, doch der Kameruner kam ins Straucheln und scheiterte an Torhüter Marius Müller (55.).



Danach nahm die kampfbetonte Begegnung richtig Fahrt auf, der FCK bejubelte den überraschenden Ausgleich. Nach einer Flanke von Brandon Borrello fälschte Georg Margreitter den Ball so ab, dass das Spielgerät gegen das Bein von Schlussmann Fabian Bredlow und von dort ins Tor flog.



Insgesamt ging es bei schlechten Platzverhältnissen wenig zimperlich zur Sache, beide Mannschaften wollten den Dreier verbuchen. Nürnberg war erwartungsgemäß spielstärker und hatte Pech bei einem Pfostentreffer von Kevin Möhwald (78.). Rúrik Gíslason stand bei seinem erfolgreichen Nachschuss im Abseits.



Am Dienstag wartet Wolfsburg im Pokal

Die Franken müssen sich nach dem ärgerlichen Remis schnell wieder für das letzte Spiel des Jahres in Schwung bringen. Am Dienstag erwartet der viermalige Pokalsieger den VfL Wolfsburg im Achtelfinale.