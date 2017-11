1. FCN: Nürnberg bestätigt - Tobias Werner kommt auf Leihbasis

Wie der 1. FC Nürnberg auf seiner Internetseite bestätigt, wird der Stuttgarter Mittelfeld-Spieler Tobias Werner Nachfolger für den verletzten Sebastian Kerk. Kerk hatte sich einen Achillessehnenriss zugezogen. Der Verein wird Tobias Werner vom VfB Stuttgart bis zum Ende der Saison ausleihen.



Der 32-Jährige absolvierte am Montag die sportärztliche Untersuchung und unterschrieb anschließend seinen Vertrag."Wir waren uns einig, dass wir nach dem Ausfall von Sebastian Kerk nur nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, wenn wir eine Lösung verwirklichen können, die uns alle überzeugt", erklärt Sportvorstand Andreas Bornemann. "Tobias Werner bringt viel Erfahrung aus der ersten und zweiten Liga mit, die er hoffentlich schnell in die Mannschaft einbringen kann."



In Augsburg gehörte Werner acht Jahre lang zu den Leistungsträgern beim FCA. Ein Muskelbündelriss erschwerte ihm den Kampf um einen Stammplatz in Stuttgart. Doch beim Club stehen die Chancen dafür gut.



"Ich freue mich, dass der Wechsel nach Nürnberg geklappt hat. Nach dem letzten Jahr war es mir wichtig, in dieser Saison wieder deutlich mehr Spielzeit zu bekommen. Der Club hat eine spannende, junge Mannschaft, der ich mit meiner Erfahrung und meinen Stärken weiterhelfen möchte", äußerte sich Werner laut dem Internetauftritt des FCN.