1. FCN: Aufstellung im DFB-Pokal - so spielt Nürnberg gegen MSV Duisburg

Aufstellung





Reserve



Als letzter Verein aus Bayern hofft der 1. FC Nürnberg am Montag (18.30 Uhr) beim MSV Duisburg auf den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Für die Franken hat das Duell mit dem Zweitliga-Konkurrenten eine ganz besondere Bedeutung. Denn zehn Jahre nach dem Pokalsieg will sich der "Club" in diesem Wettbewerb von seiner besten Seite präsentieren.In der vergangenen Saison war für die Nürnberger in der zweiten Runde gegen den FC Schalke 04 Schluss. Seine Mannschaft müsse ihren besten Fußball zeigen, um weiterzukommen, mahnte Trainer Michael Köllner.Kirschbaum - Valentini, Löwen, Margreitter, Leibold - Kammerbauer - Behrens (C), Möhwald - Salli, Kerk - IshakBred low, Brecko, Fuchs, Jäger, Petrak, Teuchert, Zrelak