1. FC Nürnberg: Tücken der Euphorie - der Club und die Last der Aufstiegserwartung

Euphoriedämpfer





Eiskalt erwischt



Diese eine Feststellung war dem Nürnberger Trainer Michael Köllner nach dem durchwachsenen ersten Pflichtspiel des Jahres doch noch einmal wichtig. "Wir sind nicht aufgestiegen", belehrte er nach dem 2:2 (1:2) in der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag gegen den starken Aufsteiger Jahn Regensburg. "Egal, was einer schreibt, was einer behauptet oder die Zuschauer behaupten. Es war von vornherein klar, dass wir 16 schwere Spiele haben werden."Diese Last muss der "Club" nach einer starken Hinrunde schultern, dass ihn Teile des Umfelds schon in der Bundesliga wähnen. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass die Rückkehr des neunmaligen deutschen Meisters in diesem Sommer eine vielleicht einmalige Chance sei, wenn man sich überlege, dass in der kommenden Saison als große Kaliber im Unterhaus der 1. FC Köln oder der Hamburger SV warten könnten.War da dieses Remis zum Auftakt in die Restrückrunde vielleicht sogar als Euphoriedämpfer nützlich? "Wer erwartet hat, dass wir vorneweg marschieren oder Hurrafußball spielen, der liegt falsch", betonte Kapitän Hanno Behrens. "In der 2. Liga ist es immer sehr umkämpft, die Mannschaften hauen alles rein."Die Regensburger lieferten dafür Anschauungsmaterial. Vor allem das rasante Umschalten der Oberpfälzer stellte den FCN, der weiter fünf Punkte Vorsprung auf Platz vier hat, vor große Probleme. "Regensburg lässt dir wenig Ruhe, kann dir mit der Intensität, mit der es Fußball spielt, immer Probleme bereiten", erläuterte Köllner."Wir haben nicht die Spielruhe über 90 Minuten auf den Platz gebracht, wie man sie von uns mittlerweile kennt, wir hatten eine relativ hohe Fehlerquote." Der eine oder andere Spieler "wollte vielleicht doch zu sehr mit dem Kopf durch die Wand". Der "Club" sei jetzt jedenfalls im "Wettkampfmodus".Die Regensburger erwischten die Nürnberger in der ersten Halbzeit "zweimal kalt", wie es Behrens formulierte. Marc Lais und Marco Grüttner brachten die effektiven Gäste jeweils in Führung. Behrens selbst und Edgar Salli mit seinem ersten Saisontor retteten immerhin einen Punkt."Dass wir zweimal einen Rückstand aufgeholt haben, ist ein gutes Zeichen", lobte Köllner den Teamgeist. Wieviel dieser Punkt wert ist, wird schon nach dem Gastspiel am Freitag bei Union Berlin besser zu beurteilen sein. "Sollten wir auswärts wieder ein starkes Gesicht zeigen, werden wir in ein paar Wochen sehen, ob es ein Punktverlust war oder ob wir einen gewonnen haben."Die Regensburger reisten glücklich wieder ab. "Wir wollten genauso auftreten, wie wir im letzten Jahr aufgehört haben. Ich bin natürlich mit dem Endergebnis zufrieden", sagte Trainer Achim Beierlorzer nach dem 17. Punkt seiner Mannschaft aus den vergangenen acht Partien. Der FCN sei schließlich ein Topteam. "Beim 2:2 hat man gesehen, mit welcher spielerischer Klasse Nürnberg hier in der 2. Liga unterwegs ist. Insgesamt bin ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden, mit dem Punktgewinn sehr zufrieden."