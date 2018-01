1. FCN: Raphael Schäfer wird nach der Saison Torwartkoordinator in Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat Raphael Schäfer als künftigen Torwartkoordinator bestätigt. Der 38-Jährige wird am Saisonende seine Karriere beim Fußball-Zweitligisten beenden und anschließend in neuer Funktion erhalten bleiben.



"Rapha wird sich beim Club künftig als Torwartkoordinator um die Belange unserer Keeper im Lizenz- und Nachwuchsbereich kümmern", erklärte Sportvorstand Andreas Bornemann am Montag. "Er wird organisatorisch für die Sichtung und die inhaltliche Ausbildung der Torhüter verantwortlich sein. Bereits in den letzten Monaten war Rapha in die Abläufe und Prozesse eingebunden."



Schäfer wird am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf sein letztes Heimspiel für die Franken bestreiten. "Unabhängig vom Ergebnis wird es sicher kein Spiel wie jedes andere werden. Ich bin selbst gespannt, wie es wird, das letzte Mal in 'meinem' Stadion einzulaufen und den Fans 'Servus' zu sagen", meinte Schäfer.



Anlässlich des DFB-Pokal-Siegs vor zehn Jahren sollen auch ehemalige Weggefährten am Sonntag anwesend sein. Schäfer war 2001 vom VfB Lübeck zum FCN gekommen. Seitdem spielte er - unterbrochen nur von einer Saison beim VfB Stuttgart - bei den Franken.