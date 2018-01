1.FCN: Enis Alushi verlässt Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg verleiht Mittelfeldspieler Enis Alushi bis Saisonende zum israelischen Erstligisten Maccabi Haifa. Damit ist der 31-Jährige nach den Wechseln von Philipp Hercher (Leihe VfR Aalen) und Guido Burgstaller (FC Schalke 04) schon der dritte Spieler in der Winterpause, der den Verein verlässt.



"Enis hatte nach seiner Verletzung in der Hinrunde keine Einsatzminuten mehr, deshalb waren sich alle Beteiligten einig, dass es für ihn Sinn macht, sich im neuen Jahr woanders beweisen zu können", erklärt Sport-Vorstand Andreas Bornemann. "Wir wünschen ihm in Israel alles Gute und eine erfolgreiche Zeit."



Der Deutsch-Kosovare war im Sommer 2016 nach zwei Jahren beim FC St. Pauli an den Sportpark Valznerweiher gewechselt. In der Hinrunde stand Alushi in den ersten fünf Ligaspielen jeweils in der Startelf, verletzte sich dann allerdings am Knie und kam in der Folge nicht mehr zum Einsatz.