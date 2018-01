1 / 1

Collin spielt am 25.01.2018 am Rande der Pressekonferenz zur Spielwarenmesse 2018 im Messezentrum in Nürnberg (Bayern) mit dem Robo Chameleon. Die weltweit größte Spielwarenmesse geht vom 31. Januar bis 4. Februar 2018. Foto: Daniel Karmann/dpa