Spanien-Ausstellung ?Die Stärke des Ausdrucks?

Werke des spanischen Künstlers Andrés Mérida und der spanischen Künstlerin Nicoletta Tomas Caravia zeigt eine Ausstellung im Foyer des Internationalen Hauses Nürnberg, Hans-Sachs-Platz 2, ab Donnerstag, 5. April 2018. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis 30. April 2018 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Andrés Mérida wurde in Algeciras geboren. Seine Themen sind das Leben, die Musik, der Tanz, Spanien und der Stierkampf. Seine Werke wurden unter anderem in Spanien sowie in den USA, in China, auf den Philippinen, in Frankreich und in Deutschland präsentiert. Nicoletta Tomas Caravia stammt ursprünglich aus Madrid. Die Themen der autodidaktischen Künstlerin sind die Vereinigung der Natur mit der Menschheit. Sie möchte die Fragilität und Schönheit des Lebens vermitteln. Ihre Werke wurden bereits in vielen Galerien in Europa und den USA ausgestellt.

Die Ausstellung im Zusammenhang der Städtepartnerschaft Nürnbergs mit Córdoba veranstaltet das Amt für internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg mit Unterstützung des Conoris e.V., Verein zur Förderung der Partnerschaft Córdoba-Nürnberg, und dem Centro Español e.V. jos

Bild Download: "Bar loco".

(Bild: Andres Merida, JPG-Datei 506 KB)

Bild Download: "Caravia:"Serenity"

(Bild: Nicoletta Tomas, JPG-Datei 1.3 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg