Sonderführung durch die historische Druckwerkstatt

Im Museum Industriekultur lassen erfahrene Drucker und Setzer die im Stil der 1930er Jahre eingerichtete Bleisatz-Druckwerkstatt lebendig werden. Neben den geschichtlichen Hintergründen erläutern sie auch allerlei kuriose Fachausdrücke. Die Führung richtet sich an Erwachsene und beginnt am Samstag, 10. März 2018, um 16 Uhr im Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62.

Handsatz und Buchdruck, Maschinensatz und Produktion von Massenmedien ? beides hat Nürnberg vor und nach der Industrialisierung geprägt. Heute beherrschen nur noch wenige das traditionsreiche Handwerk, da auch in diesem Bereich der Computer alles verändert hat. Im Museum Industriekultur geben erfahrene Setzer und Drucker, seit vielen Jahren ehrenamtlich im Einsatz, Einblicke in diese längst vergangene Welt. Sie stellen die neukonzipierte Bleisatz-Druckwerkstatt vor und demonstrieren ihre Kunst an den historischen Maschinen: von der Kniehebelpresse zur Druckmaschine sowie vom Handsatz zum Maschinensatz an der Linotype. Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und die Entwicklung der ?Schwarzen Kunst? sind dabei ebenso Thema wie die Geschichte der Berufe Setzer und Drucker, ihre gesellschaftliche Stellung, ihr Verhältnis untereinander, ihre besonderen Bräuche und Fachausdrücke.

Die Teilnahme an der Führung ist im Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, bereits enthalten. alf

