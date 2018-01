Silvesterbilanz in Nürnberg: Hunderte Einsätze für Rettungsdienst und Feuerwehr

Nürnberg hat die Silvesternacht laut Angaben der Feuerwehr ohne größere Brände überstanden und kann auf einen Jahreswechsel mit "üblichem Einsatzaufkommen" zurückblicken. Die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes in Kombination mit routinierter Einsatzplanung haben laut Feuerwehr Nürnberg dazu geführt, dass auch die Veranstaltungen in der Stadt ohne besondere Zwischenfälle sicher ablaufen konnten.



Insgesamt rückten an Silvester die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehren in Nürnberg zu 51 Alarmen aus. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es 72.





Die Einsätze waren vor allem durch Feuerwerkskörper verursachte Brände von Wertstoff- und Müllcontainern sowie drei Balkonbrände.



In der Franzstraße stellte sich ein ursprünglich als Dachstuhlbrand gemeldetes Feuer als Brand eines erdgeschossigen Gebäudeanbaus mit Pergola dar. Verletzte gab es nicht. In der Krelingstraße und in der Nelkenstraße brannte in Gebäudedurchfahrten diverser Müll. Ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude konnte durch den schnellen Einsatz in allen Fällen verhindert werden.







Einen nicht-silvesterbedingten Einsatz gab es in Kornburg: Dabei ist in einer Gaststätte ein Gasherd in Brand geraten. Personal und Gäste blieben dabei unverletzt. Bei fünf Firmen lösten die Brandmeldeanlagen aus. Gebrannt hatte es hierbei aber in keinem Fall.



Erfreuliche Bilanz: Folgenreiche Brände mit Verletzten blieben dieses Silvester aus.

Mit einer Ausnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen durch die genannten Feuerwehreinsätze. Nur einmal musste die Welserstraße, zwischen Elbinger Straße und Von-Fürer-Straße, für eine Viertelstunde total gesperrt werden. Hier wurde zum Löschen eines Balkonbrandes die Drehleiter aufgerichtet.



Der Rettungsdienst rückte in der Stadt Nürnberg zu insgesamt 320 Einsätzen aus. Davon waren 228 Notfall- und Notarzteinsätze (Vorjahr: 191). Überwiegend gestürzten, alkoholisierten und durch Feuerwerkskörper verletzten Menschen musste geholfen werden. Durch zusätzliche Rettungswagen und mehrere Einsatzleiter konnte das erwartungsgemäß erhöhte Einsatzaufkommen sicher bewältigt werden.



1500 Notrufe

Die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst hatte zum Jahreswechsel viel zu tun.

So gingen aus dem gesamten Leitstellengebiet über 1500 Notrufe ein, was mehr als doppelt so viel ist, wie an einem "normalen" Tag. Auch verglichen mit dem letztjährigen Silvestertag waren es mehr Notrufe. Die diesjährigen 1500 Notrufe führten zu insgesamt 682 Rettungsdiensteinsätzen und 108 Feuerwehreinsätzen. Diese lassen sich wie folgt aufteilen: Stadt Nürnberg: 320 Notrufe für Rettungsdienst und 51 Notrufe für Feuerwehr Landkreis Nürnberger Land: 72 Notrufe für Rettungsdienst und 17 Notrufe für Feuerwehr Stadt Fürth: 91 Notrufe für Rettungsdienst und 13 Notrufe für Feuerwehr Landkreis Fürth: 47 Notrufe für Rettungsdienst und 10 Notrufe für Feuerwehr Stadt Erlangen: 108 Notrufe für Rettungsdienst und 8 Notrufe für Feuerwehr Landkreis Erlangen-Höchstadt: 44 Notrufe für Rettungsdienst und 9 Notrufe für die Feuerwehr.