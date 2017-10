Sexuelle Belästigung in Nürnberg: Exhibitionist onaniert vor Frau in Solarium

Am Donnerstagabend nahmen Polizisten in einem Sonnenstudio in Nürnberg einen Exhibitionisten auf frischer Tat fest.Wie die Polizei mitteilt, lief der 43-Jährige gegen 18:30 Uhr komplett entkleidet in dem Sonnenstudio in der Nürnberger Südstadt umher. Zu allem Überfluss öffnete er die Abdeckung einer Sonnenbank, auf der eine Frau lag. Ihr zeigte sich der Mann in schamverletzender Weise und nahm zudem noch sexuelle Handlungen an sich vor.Bis zum Eintreffen der verständigten Streife konnten Kunden und Beschäftigte den Tatverdächtigen festhalten. Die Kripo Nürnberg leitete gegen den 43-jährigen Nürnberger ein Ermittlungsverfahren ein.