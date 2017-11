Schwerer Unfall in Nürnberg: Zwei Lkw stoßen zusammen - beide Fahrer verletzt

Am Mittwochnachmittag (22.11.2017) ereignete sich in Nürnberg-Großgründlach ein Verkehrsunfall mit zwei Lkw. Die beiden Fahrer wurden dabei verletzt. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.Ein 58-Jähriger fuhr gegen 14:15 Uhr mit seinem Sattelschlepper auf der Würzburger Straße in Richtung Großgründlach und bog an der Kreuzung in die Wiesbadener Straße nach links ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegen kommenden Lkw, der von einem 59-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich in Krankenhäuser.Die beschädigten Lkw müssen nach aktuellen Erkenntnissen mit schwerem Gerät (Kran) geborgen werden. An der Unfallstelle laufen Betriebsstoffe aus, deren Bindung und Beseitigung die Berufsfeuerwehr Nürnberg übernimmt. Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei regeln den Verkehr im Bereich der Unfallstelle und nehmen den Sachverhalt zu Protokoll. Derzeit kommt es zu geringen Verkehrsbehinderungen.Die Bergung beider Lkw wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.Ortskundige Autofahrer werden gebeten, der Unfallstelle großräumig auszuweichen.Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.